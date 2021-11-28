Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды

Израильские ученые нашли способ уничтожать коронавирус за две секунды. Фото: ukrinform

Израильские ученые нашли способ уничтожать коронавирус и другие полиовирусы всего за две секунды.

Об этом заявили специалисты Ариэльского университета, передает Jerusalem Post.

Для уничтожения вируса учёные используют особую форму излучения с длиной волны около 3 миллиметров. По словам исследователей, это позволяет им уничтожать 99% коронавируса и других полиовирусов с поверхностей в течение двух секунд. Для сравнения, излучение мобильного телефона имеет длину волны около 30 сантиметров, а излучение микроволны – около 12 сантиметров.

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Результаты этого исследования могут иметь важное значение для быстрой и эффективной дезинфекции поверхностей. Например, используя для этой цели ультрафиолет, для дезинфекции нужны минуты, а иногда даже целый час.

Новый штамм коронавируса Omicron может быть более устойчив к вакцинам и быстрее распространиться. В Европейском центре по предотвращению и контролю заболеваний дали рекомендации по новому штамму вируса.