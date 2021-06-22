Участник Норильского восстания рассказал о его причинах

90-летний Петр Пидлетейчук из села Химчин Косовского района Ивано-Франковской области был хорунжим Украинской повстанческой армии.

За участие в УПА в 1953 году его осудили на 25 лет лагерей, пять лет лишения прав и пять лет высылки.

В концлагере он участвовал в Норильском восстании1953-го. С Gazeta.ua поделился воспоминаниями об этом периоде.

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"Причиной бунта стали плохие условия содержания заключенных. Ранее осужденных угнетали, они были как рабы. Мы же молодые, новая сила. Создали специальный комитет. Одна группа повстанцев была в рудниках, а другая на зоне. Лагерное руководство пыталось сразу силой подавить восстание", - говорит Пидлетейчук.

Одним из условий заключенных были переговоры с представителями из Москвы.

Автор: Фото предоставил Петр Пидлетейчук Петр Пидлетейчук отсидел семь лет в концлагерях Сибири

"В группу повстанцев на зоне приехал один. Заключенные окружили и требовали документы. Оказался каким-то начальником из Красноярска. Прислали только для того, чтобы отстали, поэтому пришлось прогнать. Провокаций было много, например, подбрасывали какие-то ножи, или еще что-то. Но мы научились их предвидеть заранее ".

Полное интервью с Петром Пидлетейчуком читайте в журнале "Країна" за 24 июня.

Норильское восстание - восстание политических заключенных Норильского концлагеря, которое длилось с 26 мая по 4 августа 1953 года. Предпосылками к восстанию стало прибытие в Горлаг этапов с заключенными, которые уже имели опыт участия в лагерных беспорядках в 1952-м, а также смерть Сталина 5 марта 1953 года и тот факт, что амнистия распространилась только на уголовников и заключенных с малыми сроками, процент которых в Горлаге был невелик. Многие заключенные были политическими.