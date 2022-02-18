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пятница, 18 февраля 2022 12:09

Спецтема: Враг возле украинской границы

У украинцев выросла уверенность в способности ВСУ отразить нападение РФ

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У украинцев выросла уверенность в способности ВСУ отразить нападение РФ
64% опрошенных уверены, что Украина сможет отразить нападение, если вторжение России произойдет. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Только 19% украинцев считают высокой вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину, 33% оценивают ее как среднюю, 20% - как низкую.

В то же время 25% опрошенных считают, что нет никакой опасности, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-17 февраля.

"Оценка вероятности российской угрозы уменьшилась с 28% до 19%. Вместе с тем с 58% до 64% выросла уверенность граждан, что Украина может отразить нападение, если вторжение России состоится", - отмечают социологи.

Количество опрошенных, которые не видят угрозы, существенно различается по регионам: от 14% на Западе до 42% на Востоке страны.

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В середине февраля 64% опрошенных были уверены, что Украина сможет отразить нападение, если вторжение РФ состоится. 32% в этом сомневались.

Всего опросили 1722 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Погрешность репрезентативности исследования составляет не более 2,4%.

Среди украинцев возросла готовность сопротивляться в случае нового вторжения российской армии на территорию Украины. Бороться с оккупантами готовы 57,5% опрошенных граждан.

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Дата
18
февраля

Вспомнить страшное 18 февраля: кровавый день на Майдане в фото и видео

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