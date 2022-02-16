Около 60% украинцев готовы к обороне в случае эскалации ситуации - опрос

Среди украинцев возросла готовность сопротивляться в случае вторжения российской армии на территорию Украины.

Бороться с оккупантами готовы 57,5% опрошенных граждан, говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В декабре 2021 года готовность сопротивляться россиянам выразили 50,2% опрошенных.

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Сейчас готовность оказывать вооруженное сопротивление имеют 37,3% (против 33,3% в декабре), а опираться путем участия в акциях гражданского сопротивления готовы 25% (в декабре было 21,7%).

Gazeta.ua провела опрос среди украинцев в Киеве. Спросили людей: "Верите ли в то, что завтра начнется война и есть ли план действий на случай новой агрессии России?"

Большинство опрошенных убеждены, что широкомасштабная война не начнется. Один из мужчин обвинил в распространении панических настроений телевидения: "Плеваться хочется в этот телевизор!".

Также люди признавались, что не готовились к вероятным военным действиям и не планируют бежать из города или Украины.