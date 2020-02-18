У Порошенко требуют вызвать срочно в ВРУ министра обороны и начальника ГШ

Фракция "Европейская Солидарность": "Наступление русской армии в районе разведения сил вблизи Золотого - это следствие политики заигрывания с Кремлем, "мира", который Зеленский увидел в в глазах Путина". Фото: Штаб ООС

С 5 утра 18 февраля 2020 года прошел тяжелый бой в районе Золотого, где были отведены украинские войска. Там президент Владимир Зеленский рассказывал, что лично гарантирует безопасность мирному населению.

Фракция "Европейская Солидарность" требует срочно вызвать в Верховную Раду Министра обороны и Начальника Генерального штаба, чтобы они отчитались стране о ситуации на фронте.

"Требуем полной информации, кто и как мониторил ситуацию безопасности вблизи мест разведения войск, и как была допущена подобная ситуация, когда войска противника вплотную приблизились к нашим военным, грубо нарушая режим тишины", - говорится в заявлении политсилы.

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В "ЕС" также добавили, что это очень символично, когда наступление русской армии началось после заявлений Зеленского о возможности совместного патрулирования государственной границы Украины украинскими военными с русскими и боевиками из ОРДЛО. Президент Зеленский говорил, что во время общения с Путиным увидел в его глазах желание мира.

"Европейская Солидарность" считает, что настоящий мир может быть достигнут только через укрепление украинской армии, усиление международных санкций против РФ и уверенный курс Украины на интеграцию в НАТО.

"Требуем от власти четких действий для защиты суверенитета страны. Власть обязана немедленно созвать внеочередное заседание Совбеза ООН, немедленно обратиться к странам-гарантам Нормандского формата - Франции и Германии, также к гранатам Будапештского меморандума - США и Великобритании для жесткого давления на РФ и ужесточение санкций за срыв мирного процесса и угрозу безопасности мирных граждан Украины, убийство наших военных", - резюмировали в "ЄС".

18 февраля, в 5:00, боевики российской армии на Донбассе атаковали украинские опорные пункты в районе города Золотое Луганской области. Вследствие вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери, сообщают в штабе ООС.