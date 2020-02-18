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Боевики накрыли артиллерией украинские позиции возле Золотого. Есть потери

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Боевики накрыли артиллерией украинские позиции возле Золотого. Есть потери
Путинские боевики атаковали позиции украинской армии возле Золотого, есть потери. Фото: УНИАН

Сегодня, 18 февраля, в 5:00, боевики российской армии на Донбассе атаковали украинские опорные пункты в районе города Золотое Луганской области.

Вследствие вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери, сообщают в штабе ООС.

Идет непрерывный тяжелый бой с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы 120 мм. Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов в Facebook.

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"Противник на широком фронте накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участка разведения Золотое-Орехово-Новотошковка", - отметил он.

На одном из опорных пунктов "идет ближний бой с российской штурмовой группой", украинская артиллерия ведет огонь, подтягиваются резервы.

17 февраля противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов 8 раз.

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