"У меня есть что сказать Зеленскому. Я при встрече, лучше тет-а-тет" - уходящая неделя в цитатах

Gazeta.ua предлагает вспомнить прошедшую неделю в самых громких цитатах.

У меня есть что сказать Зеленскому, но пусть это будет между нами. Я просто не хочу, чтобы этим потом спекулировали. Затянули президента на тот злосчастный брифинг и теперь ему отмываться от этого очень трудно. Фактически невозможно. Я при встрече, лучше тет-а-тет. Эти вопросы не для посторонних ушей. Это между нами, -

сказал участник русско-украинской войны музыкант Андрей Антоненко, который 504 дня просидел в следственном изоляторе, в интервью блогеру Сергею Иванову.

49 летнего Андрея Антоненко выпустили из следственного изолятора под круглосуточный домашний арест 30 апреля. Решение принял Шевченковский районный суд Киева.

То, что он (Баста) выступал в Крыму, это ничего бл*дь вообще не значит. Он уже не наш, Смиритесь с этим бл*дь. Про*бали... Вы шо вообще там еб*нулись. Вообще конченые, фу, позор украинцы, -

дочь судьи Печерского районного суда города Киева Кристины Константиновой по имени Настя обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российского оккупанта, который захватил Крым.

На следующий день извинились за свои высказывания в адрес Украины и защиту русского рэпера Басты, который выступал в оккупированном Крыму и хотел дать концерт в Украине. Заявила, что якобы не знала политической позиции Басты, а свои вчерашние слова назвала "неправильным высказыванием".

Наше сокровище, а точнее его хвост, случайно стал звездой экрана. Во время моего включения он в своей обычной непринужденной манере забрался ко мне на стол за привычной порцией внимания, -

написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко о курьезе во время прямого эфира, когда кот Уинстон выпрыгнул на стол и начал махать хвостом перед камерой.

Автор: скриншот Кот Антона Геращенко ворвался в прямой эфир

Многие из алкоголиков еще те схематоры. Выдумывают много способов выбраться из центра. Некоторые даже стараются что-то себе сломать и попасть в больницу, чтобы оттуда сбежать, -

говорит столичный нарколог Валерий Сергиенко. Рассказывает, как пациенту избавиться от зависимости и не стать при этом рабом реабилитационного центра.

Повезли нас в товарных вагонах далеко в Россию, в город Муром Владимирской области. Обучали два месяца, мы жили в деревянных казармах, с клопами, со всем - но что поделаешь, война. Потом дали обмундирование английское - шинели, все такое, вещевые мешки, продуктов на три дня, оружие - шестизарядные ружья. И сразу отправили на фронт, -

вспоминает участник Второй мировой войны полтавчанин Евгений Котов, 96 лет.

8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. В этот день 1945 года в Берлине в 21:20 по местному времени подписали Акт капитуляции Германии.

9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Украинский институт национальной памяти создал видео советские мифы об этом празднике.

Я хотел бы работать тренером в Италии. Когда мое приключение с Украиной закончится, я хочу тренировать клуб, -

говорит 44-летний Андрей Шевченко в эфире итальянского радио. Контракт главного тренера заканчиваетсяв 2022-м.

На его место в национальную команду "сватают" главного тренера венгерского "Ференцвароша" 46-летнего Сергея Реброва.