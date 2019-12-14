Трудно содержать семьи: министры просят большую зарплату

Дмитрий Дубилет рассказал, что министры просят большую зарплату. Фото: Zn.ua

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет рассказал, что некоторые министры просят большую зарплату ведь им трудно содержать свои семьи.

"Я вам так могу сказать - на самом деле, сейчас среди министров и заместителей министров много разговоров идет о том, что они просят большую зарплату, официальную зарплату, конечно, потому что на самом деле многие из них пришли из частного сектора. Они видят, что в частном секторе они могли бы получать там, я не знаю, в 10, в 20 раз больше, чем сейчас. И им действительно сложно поддерживать свои семьи. К сожалению, не у всех министров есть такая финансовая подушка, как у меня, например, некоторых других коллег. Поэтому это действительно у нас довольно такие сложные дискуссии ", - сказал Дубилет в интервью телеканала "Наш".

По его словам, с одной стороны есть конкретные люди, которых надо привлечь в правительственную команду, но они не могут пойти на ту зарплату, которая есть в госсекторе. С другой стороны, добавил министр, повысить им зарплату также невозможно, поскольку на уровне минимальных заплат это будет выглядеть плохо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опубликовали бюджет-2020

В то же время Дубилет рассказал, что сам тратит примерно $ 3-5 тыс. в месяц, из которых $ 2,5 тыс. уходит на аренду квартиры.

Дмитрий Дубилет - украинский бизнесмен, IT-директор ПриватБанка, соучредитель мобильного банка monobank. Сын Александра Дубилета, бывшего руководителя правления ПриватБанка, советник нынешнего главы СБУ Ивана Баканова. С 29 августа 2019 - министр Кабинета министров Украины.