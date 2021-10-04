Вечером 3 октября транзит газа в Венгрию через Украину восстановили.

Об этом свидетельствуют данные оператора ГТС Венгрии.

По состоянию на 23:30 поток топлива через пограничный пункт "Берегово" составил более 200 тыс. куб. м /час.

В течение дня транзит газа на территорию Венгрии через Украину не происходил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еврокомиссия проверит последствия газового контракта между Венгрией и РФ

27 сентября 2021-го Венгрия подписала в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским Газпромом на поставку газа в обход Украины. Украинская сторона будет оспаривать его через Европейскую комиссию.

Венгрия вызвала посла Украины в Будапешт после "недружественной" реакции Киева на газовый контракт с РФ. Украина отреагировала зеркально.

Украина готова к дружбе и сотрудничеству с Венгрией, но продолжит защищать свои политические и экономические интересы в дипломатическом поле в случае атаки на них, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.