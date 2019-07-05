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пятница, 05 июля 2019 11:57

Топят чучело и прыгают через огонь: как празднуют Ивана Купала

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Украинцы в ночь на 7 июля будут отмечать Ивана Купала или Крестителя. В дохристианские времена праздновали в день летнего солнцестояния с 21 на 22 июня.

В народном представлении Иван Креститель является олицетворением ритуального омовения, которое очищает от грехов. Отсюда и появление своеобразного синонима - "Купала", пишет unian.ua.

Автор: nashreporter.com
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Молодежь пытается как можно выше перепрыгнуть через костер

Празднование традиционно проводили на берегу реки. Обязательным элементом является чучело Марены - это зимнее божество, которое испытывает человека морозами, болезнями и голодом. Девушки берутся за руки и, распевая о любви, ходят вокруг него. Мужчины в это время палят большой костер. Пара, которая, взявшись за руки, успешно перепрыгнет через него, счастливо проживет вместе всю жизнь.

Автор: BBC
  На Ивана Купала делают Марену и топят в воде
На Ивана Купала делают Марену и топят в воде

Впоследствии чучело Марены топили. А девушки пускали по воде венки с зажженными свечами. Если он уверенно и плавно двигаться на волнах, то обладательнице предсказывают счастливый брак, если стоит на месте - будет в девушках, пойдет ко дну - вообще не выйдет замуж. Если же венок достается другого берега, это означает, что там ждет ее судьба.

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Достать венок своей девушки считалось хорошей приметой. Иногда влюбленные заранее договаривались, чтобы парень вытащил из воды именно тот.

Автор: Zmi.ck.ua
  Девушки плетут венки из полевых цветов
Девушки плетут венки из полевых цветов

Также верили, что в магическую ночь появляется цвет папоротника. Того, кто нашел цветок, считали избранником высших сил. А того, кто пропускал празднования без уважительной причины - "нечистым".

Утром, вместе с купальской росой, собирали лекарственные травы и растения наделены особыми целебными свойствами.

День Купала — древняя языческая традиция, которая со временем была переплетена с православным Днем Иоана Крестителя. Сегодня праздник не несет того глубокого сакрального смысла, которым его наделяли древние, но остается интересным мероприятием, в котором стоит принять участие хотя бы раз в жизни.

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Дата
05
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