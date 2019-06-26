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среда, 26 июня 2019 15:55

Праздник Купала в 2019 году: куда пойти, как отмечать, какой образ выбрать

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День Купала — древняя языческая традиция, которая со временем была переплетена с православным Днем Иоана Крестителя. Сегодня праздник не несет того глубокого сакрального смысла, которым его наделяли древние, но остается интересным мероприятием, в котором стоит принять участие хотя бы раз в жизни.

  День Купала - интересное мероприятие, в котором стоит принять участие хотя бы раз в жизни
День Купала - интересное мероприятие, в котором стоит принять участие хотя бы раз в жизни

Купальские традиции

В былые времена Ивана Купала отмечали в день летнего солнцестояния, но, с приходом православия, празднование было перенесено на 6-7 июля. Для молодых парней и девушек Иванов день был не только редкой возможностью от души повеселиться, но и важной романтической датой, так как большинство традиций так или иначе связаны с будущим влюбленных пар. Так, когда девушки спускали на воду венки с горящими свечами, хорошей приметой считалось, если возлюбленный сможет поймать венок, не спутав его с венком подруги своей избранницы.

Многие традиции этого дня связаны с огнем. Во-первых, потому, что в ночь на Купала, по поверьям, нечистая сила выходила из тени, а огонь был единственным, что, якобы, могло отпугнуть злых духов. А во-вторых, потому что прыжки через огонь считались мощным ритуалом очищения, способным не только избавить от негативной энергетики, но и даже защитить от болезней. С огнем же связана еще одна романтическая традиция: влюбленные пары прыгали через костер, держась за руки, и если в прыжке пара не распадалась в разные стороны — быть свадьбе в будущем году.

Праздник в наши дни

В наше время сохранились только некоторые обряды из тех, что ранее проводили наши предки в праздник Купала: плетение молодыми девушками венков из полевых цветов и запускание этих самых венков по реке, прыжки через костер, гадания на суженого, сжигание чучела, народные танцы, песни и хороводы.

Сейчас все эти обряды никто не связывает с магией, а потому это больше похоже на тематическую вечеринку с этно-дискотекой и мастер-классами. Остатки настоящих традиционных гуляний можно встретить в сельских глубинках, где еще сохранились отголоски народных традиций. Городские же жители могут принять участие в театрализованных действах, которые проводят в этнографических комплексах, загородных клубах, городских парках и фестивальных площадках. Обычно празднование происходит 6 и 7 июля, но иногда гуляния затягиваются и до 8 июля.

Что надеть на празднование Купала

Конечно, сейчас никто не требует от отдыхающих придерживаться строгого дресс-кода и приходить исключительно в национальных нарядах, но, если хочется окунуться в волшебную атмосферу мистического праздника с головой, стоит детально продумать свой образ. Быть ближе к предкам и гармонично вписываться в обстановку поможет льняная блузка или платье, этно-украшения вроде красных бус или пестрых лент, венок, вышиванка или даже просто однотонная юбка. Важно, чтобы в выбранной одежде было удобно, так как мероприятие это не на один час и вам наверняка захочется свободно двигаться и принимать участие в активностях.

Чем дополнить праздничный образ

Для создания праздничного настроения важно обращать внимание на мелочи. Проникнуться атмосферой, например, поможет правильно подобранный парфюм. Лучше, если это будет какой-нибудь натуральный растительный запах, что-нибудь цветочное или травяное.

Так как важная традиция Купала — плетение венков, стоит позаботиться о прическе. Как минимум потому, что ни одна девушка не устоит перед желанием сделать эффектное фото в веночке собственного производства. В былые времена самой ходовой прической молодых девушек были аккуратные косы, но с венком также хорошо будут смотреться и распущенные волосы. Чтобы внести оригинальный акцент в традиционный образ и выделиться на фоне десятков красавиц в веночках, можно покрасить волосы в необычный цвет с помощью временной краски или специального воска.

Традиционный женский образ должен быть нежным и непорочным. Поэтому стоит сделать макияж в нюдовых тонах, дабы он был не броским, а только корректировал недостатки и придавал коже лица привлекательное сияние.

Куда пойти на Ивана Купала

В Киеве масштабные празднования будут проходить в Национальном музее народной архитектуры Пирогово, в парке "Феофания" и в казацком комплексе "Мамаева Слобода". Национальный музей будет развлекать посетителей воссозданием традиционных обрядов, мастер-классами по народным ремеслам, танцевальными представлениями и выступлениями современный украинских исполнителей. Кроме того, гости фестиваля смогут отведать традиционных лакомств на импровизированном фудкорте и понаблюдать впечатляющее фаершоу.

Празднование в "Феофании" уже стало доброй традицией для многих киевлян. В этом году гостей 6 июля будут встречать выступлениями этно-коллективов с традиционной музыкой и танцами. Каждый желающий сможет принять участие в плетении венков и гаданиях, прыгнуть через костер, посмотреть на сожжение чучела и ворваться в хоровод. В парке также будет работать кафе, однако организаторы настаивают на безалкогольном отмечании.

Казацкое село в столице "Мамаева Слобода" также готовится к яркому шоу и интерактивным развлечениям. Музыкальные коллективы и профессиональные актеры в народных костюмах завлекут гостей в хоровод древних традиций. Празднование проведут на берегу озера Красавица, где молодые девушки смогут пустить свои венки, дабы узнать свое будущее. После захода солнца обещают жечь чучело и, с песнями и танцами, развести большой костер.

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