Топ-10 забавных ляпов из советских мультфильмов

Мультфильмы, выпущенные в СССР, содержат ряд курьезных нестыковок.

Подборку забавных ляпов из мультиков "Простоквашино", " Ну, погоди!", "Крокодил Гена" и "Карлсон" опубликовало издание "Ридус". Нашли ошибки и среди других творений советской мультипликации.

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В Запорожье продают на аукционе "Запорожец" золотого цвета. Машину у владельца изъяли за долги и выставили на продажу. Автомобиль до сих пор на ходу, не хватает только аккумулятора. Машине уже более 50 лет, она 1964 года выпуска.