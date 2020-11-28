"Только в сильной Украине это не повторится": почтили память жертв голодоморов

Фото: Валерий Шмаков

Во Львове на площади возле памятника Тарасу Шевченко состоялось чествование памяти жертв голодоморов. В мероприятии приняли участие представители местной власти, военные, духовенство и неравнодушные львовяне.

Во время экуменической панихиды присутствующие помолились за замученных голодом украинцев. После состоялась общенациональная "Минута молчания" и Всеукраинская акция "Зажги свечу". Из лампадок выложили крест и слова "Сохрани память!".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Историк рассказал о влиянии геноцида на психологию народа

"Миллионы людей обрекли на голодную и ужасную смерть только через, то они были украинцами. Три голодомора сокрушительно прошлись Украиной. Мы должны сохранить нашу память о трагическом прошлом и передать правду будущим поколениям об искусственных Голодоморах, чтобы они больше никогда не повторились. Обязанность каждого распространять правду не только в Украине, но и во всем мире. Украинцы знают нашего врага в лицо. мы больше не допустим повторения этих тяжких преступлений. Только в крепкой и независимой Украине мы сможем отстоять украинцев и государственную самобытность", - отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Во Львове людям, которые пережили Голодомор 1932-1933 годов, выплатят единовременную материальную помощь в размере 1 тыс грн. Ее получат 89 человек.

Ежегодно в 4-ю субботу ноября в Украине чтят погибших от голода. В этом году День памяти жертв Голодомора приходится на 28 ноября. В течение 1932-1933 годов на территории УССР умерли более 7 млн человек, еще 3 млн украинцев погибли за ее пределами - на Кубани, Северном Кавказе, Нижнем Поволжье и Казахстане. С помощью искусственного голода большевики пытались подавить сопротивление украинцев. Крестьяне не желали отдавать свое имущество и землю колхозам. В 1930 году произошло 1716 крестьянских выступлений.