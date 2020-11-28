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суббота, 28 ноября 2020 20:41

"Только в сильной Украине это не повторится": почтили память жертв голодоморов
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С свечей выложили крест и слова "Сохрани память!"
Фото: Валерий Шмаков
Во Львове прошла всеукраинская акция "Зажги свечу"
Во время экуменической панихиды помолились за замученных голодом украинцев
Во Львове прошла всеукраинская акция "Зажги свечу"
Во Львове прошла всеукраинская акция "Зажги свечу"

Во Львове на площади возле памятника Тарасу Шевченко состоялось чествование памяти жертв голодоморов. В мероприятии приняли участие представители местной власти, военные, духовенство и неравнодушные львовяне.

Во время экуменической панихиды присутствующие помолились за замученных голодом украинцев. После состоялась общенациональная "Минута молчания" и Всеукраинская акция "Зажги свечу". Из лампадок выложили крест и слова "Сохрани память!".

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"Миллионы людей обрекли на голодную и ужасную смерть только через, то они были украинцами. Три голодомора сокрушительно прошлись Украиной. Мы должны сохранить нашу память о трагическом прошлом и передать правду будущим поколениям об искусственных Голодоморах, чтобы они больше никогда не повторились. Обязанность каждого распространять правду не только в Украине, но и во всем мире. Украинцы знают нашего врага в лицо. мы больше не допустим повторения этих тяжких преступлений. Только в крепкой и независимой Украине мы сможем отстоять украинцев и государственную самобытность", - отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Во Львове людям, которые пережили Голодомор 1932-1933 годов, выплатят единовременную материальную помощь в размере 1 тыс грн. Ее получат 89 человек.

Ежегодно в 4-ю субботу ноября в Украине чтят погибших от голода. В этом году День памяти жертв Голодомора приходится на 28 ноября.

В течение 1932-1933 годов на территории УССР умерли более 7 млн человек, еще 3 млн украинцев погибли за ее пределами - на Кубани, Северном Кавказе, Нижнем Поволжье и Казахстане.

С помощью искусственного голода большевики пытались подавить сопротивление украинцев. Крестьяне не желали отдавать свое имущество и землю колхозам. В 1930 году произошло 1716 крестьянских выступлений.

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87-я годовщина Голодомора: сегодня вспоминают жертв геноцида украинцев

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