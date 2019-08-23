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пятница, 23 августа 2019 08:00

Тепло и сухо: какой будет погода 23 августа

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Тепло и сухо: какой будет погода 23 августа
Погода 23 августа. Фото с открытых источников.

Погода в Украине, 23 августа будет в основном солнечной и сухой.

Лишь вблизи Карпат, в Сумской и Харьковской ожидаются локальные грозы, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Температура воздуха на западе и севере ожидается комфортной, + 24 + 28 градусов. На юге, востоке, в большинстве центральных областей, кроме Винницкой, продлится жара. + 30 + 35 градусов", - пишет Диденко.

Ветер порывистый, сильный.

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В Киеве 23-го августа день будет солнечным и теплым. Температура составит около 25 градусов.

На День Независимости воздух на территории страны разогреется до + 27 + 28 градусов.

В субботу Солнце переходит к знаку Девы и проходит королевскую звезду Регул. Астролог рассказала, кого следующую неделю порадует результатами.

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