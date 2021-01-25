Татьянин день: история, приметы и традиции

Женщины на Татьянин день традиционно пекли хлеб в виде солнца и приглашали светило поскорее вернуться к людям. Фото: puzzleit.ru

Ежегодно 25 января православные христиане празднуют Татьянин день, тогда как верующие западного обряда чтят память святой мученицы Татьяны 12 января. Татьянин день имеет несколько названий: Бабий кут, Татьяна Крещенская.

В Украине ее именины считаются неофициальным праздником студентов, которым Татьянин день стал в 1755 году. В этот день императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Это было первое учебное заведение в Российской империи такого уровня. В Украине празднуют 2 дня студента: 25 января и 17 ноября. Другой приурочен к Международному дню студента и является официальным.

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По преданию, язычники пытали юную римскую христианку Татьяну, но на утро ее раны заживали. Они били девушку железными палками, бросили на арену до голодного льва, который не разорвал ее, а покорно лизал ноги и пытались сжечь. Но на теле девушки не оставалось никаких следов. Потом ее решили казнить, отрубив голову мечом. Мученицу противники христианства убили 25 января, этот день и стал Татьяниным. Мощи святой находятся в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

Женщины на Татьянин день традиционно пекли хлеб в виде солнца и приглашали светило поскорее вернуться к людям. Такие караваи ели всей семьей, чтобы каждому достался "кусочек солнца".

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Существуют приметы во время приготовления каравая:

- если на хлебе появился холмик при выпечке-жди удачу;

- ровная поверхность праздничного каравая обещает спокойную и размеренную жизнь;

- если каравай немного подгорал, то хозяйке давали съесть такую корочку молодой девушке, чтобы она смогла легко перенести все трудности в жизни.

- трещина на каравае обещала ссоры и конфликты в семье.

В Татьянин день нельзя ссориться, особенно с родственниками. Этот праздник необходимо провести с хорошим настроением и в спокойной атмосфере. Ни в коем случае нельзя, чтобы в День Татьяны в доме было грязно. Но и заниматься уборкой в этот праздник нельзя – это надо сделать накануне.

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Интересно в день Татьяны наблюдать за погодой. Тепло на 25 января обещает засушливое лето. Снег - предвестник летних дождей. А вот ясный и морозный Татьянин день приведет приятное и комфортное теплое лето без сильных перепадов температуры. А еще считается, что в Татьянин день рождаются настоящие хозяйки и рукодельницы. Так что не забудьте поздравить всех знакомых Татьян с их днем.