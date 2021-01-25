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понедельник, 25 января 2021 07:15

Неделя начнется с ухудшение погоды: синоптики обновили прогноз

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Неделя начнется с ухудшение погоды: синоптики обновили прогноз
В начале недели погода в Украине ухудшится. Фото: pixabay.com

В понедельник, 25 января, в Украине пройдут дожди и будет ветрено.

В западных областях похолодает - будет от 0 до +2 градусов, ожидается дождь с мокрым снегом. Ветер - юго-западный, 7-12 м/с, сообщили в Укргидрометцентре.

На севере будет от +5° до +7°. В южной части Украины от +8° до +10°. В восточных областях температура воздуха от +4° до +8°. Ветер - юго-западный, 7-12 м/с.

В центре и Киеве температура от +5° до +8°. Ветер - юго-западный, 7-12 м/с.

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Во вторник, 26 января, пройдут небольшие дожди и мокрый снег, на дорогах - гололедица. В северных областях ночью будет 0°, днем ​​- + 2°. Ветер - юго-западный, 7-12 м/с.

В южной части Украины ночью - от 0° до +2°, днем ​​- от +6° до +8°. Ветер - юго-восточный, 7-12 м/с. В западных областях дожди с мокрым снегом не прекратятся еще сутки. Ветер - юго-западный, 7-12 м/с. Температура будет меняться незначительно - от 0° до +2°. В восточных областях температура воздуха ночью - от -1° до +2°, днем ​​- от +3 ° до +5°. Ветер - юго-западный, 7-12 м/с.

В центре и Киеве температура ночью - от -1° до +1°, днем ​​- от +1° до +3°. Ветер - юго-западный, 7-12 м с.

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что с 26 января украинцев снова ждет резкое снижение температуры - до 15-18 градусов ниже нуля днем ​​и 22-24 градусов мороза ночью - такая погода продержится до конца месяца.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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