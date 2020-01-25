Татьянин день: чего категорически нельзя делать и как определить каким будет лето

Автор: Страна Татьянин день: студенты сегодня празднуют свой день

Татьянин день в 2020 году выпадает на субботу, 25 января. Во всех студентов есть прекрасная возможность достойно отметить этот праздник в свой законный выходной.

В 1755 году Татьянин день стал студенческим праздником. В этот день императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Это был первое учебное заведение в Российской империи такого высокого уровня. Основателем университета стал генерал-адъютант Иван Шувалов, мать которого, Татьяна, как раз 25 января отмечала свой день рождения, пишет Сегодня.

Это историческое совпадение послужило поводом для всех студентов отмечать свой день 25 января, а святую Татьяну считать покровительницей наук и студенчества. К слову, в Украине празднуют два Дня студента: 25 января и 17 ноября. Один из них совпадает с Татьяниным днем, а другой приурочен к Международному дню студента.

Автор: Политека Татьянин день: студенты сегодня празднуют свой день

Сценарий в Татьянин день очевиден: студенты организуют шумные праздники, выступления, концерты и гуляния, а также приветствуют любимых преподавателей.

У студентов существует примета, что в день Татьяны все студенты пьяны. Так что трезвенникам обучение будет даваться хуже.

Дата празднования Татьяниного дня выбрана не случайно. Его начали отмечать еще в далеком III веке в память святой мученицы Татианы.

Святая мученица Татиана Римская проживала в Италии во II-III веках. Девушка была из богатого и знатного рода, получила достойное образование и воспитывалась в духе христианства. А по достижении совершеннолетия дала обет целомудрия.

В то время народ в Италии строил храмы и поклонялся языческим богам, а христианство находилось в преследовании. Татиана стала одной из первых настоящих христианок. По преданию, когда ее схватили и заставили поклониться статуе Аполлона, Татиана вознесла молитву Христу, и произошло землетрясение, которое разрушило храм и статую языческого бога.

С Татианы происходило еще много чудес, после зверских мучений она оставалась невредимой, что только усиливало веру во Христа, но палачи все-таки казнили ее. День казни приходится на 25 января 226 года по новому стилю.

В этом году Татьянин день удачно совпадает с другим всенародно любимым праздником - Китайским Новым годом.

Интересно в день Татьяны наблюдать за погодой. Тепло на 25 января обещает засушливое лето. Снег - предвестник летних дождей. А вот ясный и морозный Татьянин день приведет приятное и комфортное теплое лето без сильных перепадов температуры.

А еще считается, что в Татьянин день рождаются настоящие хозяйки и рукодельницы. Так что не забудьте поздравить всех знакомых Татьян с их днем ​​рождения.

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В Татьянин день нельзя ссориться, особенно с родственниками. Этот праздник необходимо провести с хорошим настроением и в приятной атмосфере. Ни в коем случае нельзя, чтобы в День Татьяны в доме было грязно - этим можно накликать беду. Но и заниматься уборкой в этот праздник нельзя - это надо сделать накануне.

Согласно рассказам, римская христианка Татьяна испытывала страшные пытки от язычников, но ее раны на утро заживали. Затем ее решили казнить, отрубив голову мечом. Мученицу противники христианства убили 25 января, этот день и стал Татьяниным.