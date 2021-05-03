Светлый или Поливальный понедельник: какие традиции связаны с этим днем

Есть традиция обливать девушек водой. Фото: risu.ua

Сегодня христиане восточного обряда отмечают Светлый понедельник, или Поливальный понедельник.

В этот день продолжается восхваления подвига Христа, победившего смерть и ад. После Божественной Литургии духовенство вместе с верующими проходят вокруг храма. Процессия входит во все четыре угла и сообщает Евангелие на четыре стороны света, раздаются праздничные колокола, сообщает сайт Релігійно-інформаційна служба України

Христианские обряды в Украине тесно переплелись с древними народными обычаями, когда славяне обожествляли силы природы.

Другие названия Светлого понедельника - Поливальный, Обливаний, Волочильный - происходят от ритуалов встречи весны, пробуждения природы.

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Самой распространенной является традиция обливать девушек водой, которая особенно сохранилась в западных областях. По традиции, вечером молодежь собираются возле церкви, и молодые парни обливают водой девушек, чтобы продемонстрировать свою симпатию. Девушка, в свою очередь, должна подарить парню яйцо. Проявление такого внимания к девушке часто говорит о предстоящей свадьбе. Обливание чистой холодной водой означает очищение тела и души и напоминает об обряде Крещения.

В Светлый понедельник есть традиция ходить в гости к родственникам, друзьям, угощать друг друга пасхальными сладостями, освященными в церкви накануне. "Христос воскрес!" - приветствуются люди в этот день и обмениваются писанками. Дети посещают своих крестных родителей, дедушек и бабушек, несут им пасхи и яйца. Те, в свою очередь, угощают малых сладостями.

Еще одной традицией являются гаевки с девичьими хороводами. Эти обрядовые песни посвящены весне и началу работ в поле, называют еще веснянками, риндзівками, гагілками, ягілками.

2 мая, в день Светлого Воскресения Христова, в Киев из Иерусалима доставили Благодатный огонь.