В Киев привезли Благодатный огонь

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Сегодня, 2 мая, в день Светлого Воскресения Христова, в Киев из Иерусалима доставлен Благодатный огонь.

Огонь доставили в Украину верующие и люди доброй воли рейсовым самолетом. Его принял наместник Свято-Михайловского Златоверхого монастыря Православной церкви Украины архиепископ Агапит.

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Отдельный чартерный рейс не заказывали, чтобы сэкономить деньги и отдать их на нужды верующих, рассказал священник ПЦУ Михаил Омельян.

"Процедура перевозки этого огня предусматривает специальные лампады. Соответственно уже после его прибытия в кафедральный собор верующие и наместник собора зажигают этот огонь и передают его другим верующим", - рассказал Омельян, передает "Общественное".

2 мая православная церковь отмечает один из самых важных праздников для христиан - Воскресение Христово. Этот праздник также называют Пасха или Великдень. Начинается праздник в полночь, когда на всенощной службе в храме объявляют, что Христос воскрес. Служба длится несколько часов и завершается на рассвете. Тогда в храмах освящают куличи и пасхальные яйца - писанки и крашанки. Таким образом церковь символически благословляет верующих потреблять скоромную пищу, которая была запрещена целых 40 дней - в течение Великого поста.