Суд встал на сторону Савченко. Пресс-секретарь Луценко "взорвалась"

КС признал, что Савченко сидела незаконно.

Конституционный суд признал незаконными положения, по которым нардепа Надежду Савченко отправили под стражу.

В КС считают, что положение допускает применение меры пресечения в виде содержания под стражей на основании чисто формального судебного решения. Это нарушает принцип верховенства права.

"Конституционный Суд Украины исходил из того, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью" и считает, что ограничение права на свободу и личную неприкосновенность должно осуществляться "исключительно на основании мотивированного решения суда", сообщает Громадське.

Признание неконституционным положения Уголовного процессуального кодекса, по которым арестовали нардепа Надежду Савченко, возмутило пресс-секретаря генерального прокурора Ларису Сарган.

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Народного депутата Надежду Савченко обвиняли в попытке свержения конституционного строя, посягательстве на жизнь президента Украины, подготовку террористического акта, содействии деятельности террористической организации и незаконном владении оружием.