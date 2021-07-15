Стрельба на чеченской свадьбе: стрелок оказался украинцем

Стрельбу из автомата в пригороде Одессы в рамках "чеченского свадьба" устроил украинец, принявший ислам.

Мужчина живет в городе Южном, учился в школе №1. Его родители являются православными украинцами. В школе он также был православным. Но после окончания учебного заведения стал членом исламского этнического сообщества в Одессе, принял с братом мусульманство и поменял имя на мусульманское, сообщил комментатор УНИАН во постом в Telegram-канале.

В видео, где он открывает беспорядочную стрельбу из автомата посреди дороги, его называют мусульманским именем.

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Его украинское имя - Кирилл Игоревич Крамаренко. Он раскаялся в содеянном, сообщил начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех.

"Я, Крамаренко Кирилл Игоревич, прошу прощения у жителей города Одессы за свое неподобающее поведение. Я искренне раскаиваюсь и в дальнейшем обязуюсь больше не делать таких поступков", - сказал стрелок.

На одной из улиц Одессы неизвестные мужчины устроили стрельбу и перекрыли движение. Таким образом представители чеченской диаспоры отмечали со стрельбой свадьбу. Рядом одобрительно сигналили автомобили, некоторые устроили на дороге дрифт. Спецназовцы задержали участников праздника.