США заказали для Украины современные патрульные катера

Строительство катеров катера Mark VI завершат в декабре 2022-го. Фото: navy.mil

В конце 2022 года Украина получит 2 новых американских патрульных катера Mark VI стоимостью почти $20 млн.

Министерство обороны США заказало строительство 1-й партии кораблей у компаний SAFE Boats International LLC - Бремертон, штат Вашингтон, говорится на сайте Пентагона.

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Заказчиком со стороны США является Командование военно-морских систем, а финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украины.

Власти Соединенных Штатов Америки одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Марк VI и необходимого сопутствующего оборудования к ним на сумму $600 млн.