США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI

Катера Mark VI предназначены для патрулирования прибрежных морских территорий. Фото: Reuters

Власти Соединенных Штатов Америки одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Марк VI и необходимого сопутствующего оборудования к ним на сумму в $ 600 млн.

Шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках военной помощи США за соответствующими американскими программами. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины Украина в Facebook в субботу, 18 июля.

Остальные катеров правительство Украины сможет закупить в рамках программы Международные военные продажи (FMS).

Катера Mark VI предназначены для патрулирования прибрежных морских территорий. Фото: Reuters

"Этот важный шаг по усилению обороноспособности Украины на море свидетельствует о росте доверия между Украиной и США. Эти катера помогут ВМС Украины противостоять существующим и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях.", - подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Стоит отметить, что патрульные катера класса Mark VI - это скоростные суда, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портовой инфраструктуры. Катер может развивать скорость до более 35 морских узлов (63 км / ч). Катера будут оснащены современным оборудованием, в частности, орудийными системами MSI Seahawk A2 и МК 44.

Ранее отмечалось, что Украина получит от США 16 катеров типа Mark VI, часть из которых отправят в Азовское море для усиления обороноспособности. Кроме как Украина, их еще никому даже не предлагали.