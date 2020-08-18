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"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК

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&quot;Сразу попал в скандал&quot; - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Ольга Айвазовская: Кравчук не успел для украинской аудитории озвучить свою повестку дня, принципы, красные линии, а дает интервью человеку, который олицетворяет русскую пропаганду. Фото: Тарас Подолян

Для Украины уход Леонида Кучмы от минского процесса является негативом.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит председатель правления общественной организации "Громадянська мережа "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"Были четко понятны его красные линии. Вопрос безопасности прежде всего. Никаких уступок до того. Сначала прекращение огня, затем - политические переговоры. Мы не можем допустить потери суверенитета, территориальной целостности Украины. Мы - жертва, а не одна из сторон. Леонида Даниловича многие не воспринимал, но он сформировал доверие к себе в должности представителя. Во время Оранжевой революции Кучма для меня, студентки, был диктатором. Сейчас иначе оцениваю его действия. 2004 году мирно передал власть", - объясняет експертка.

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По ее словам, комментарии Леонида Кравчука разочаровывают.

"Странное назначения. Можно не любить политика, но важно понимать его линию, ценности и ориентиры. Кравчук не сформировал доверие к себе. Его интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой - полный фейл. Не успел для украинской аудитории озвучить свою повестку дня, принципы, красные линии, а дает интервью человеку, который олицетворяет русскую пропаганду", - добавляет координатора ОПОРЫ.

Полное интервью с Ольгой Айвазовской читайте в журнале "Країна" от 13 августа.

28 июля 2020-го Леонид Кучма покинул пост главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.
Сейчас должность главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе занимает Леонид Кравчук.

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