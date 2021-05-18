Создадут Нацсовет по вопросам молодежи. Как это повлияет на политику

В акте урегулировали деятельность Украинского молодежного фонда. Фото: pixabay.com

В Украине создадут Национальный совет по вопросам молодежи. Президент Владимир Зеленский подписал закон "Об основных принципах молодежной политики".

В законе предусмотрены положения Европейской хартии об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

В первом чтении документ предлагал снижение официального возраста молодежи до 29 лет. Однако в новом молодежь - это люди в возрасте от 14 до 35 лет.

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Молодых людей планируют привлечь к процессу разработки и принятия решений. Национальный совет по вопросам молодежи будет функционировать при Кабинете министров.

В акте урегулировали деятельность Украинского молодежного фонда. В документе фонд отмечается как бюджетное учреждение, выполняющее специальные функции по содействию реализации задач молодежной политики. Координировать его деятельность будет Министерство молодежи и спорта.

В Украине создадут университет для подготовки специалистов в области современных технологий. В вузе будут преподавать лучшие украинские и иностранные эксперты. Университет будет иметь шесть основных направлений подготовки.