Сотни аграриев митингуют под Верховной Радой

 
Ексклюзивы
1/5
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 180
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 13293
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1872
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
3 Просмотров: 7470
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1350
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7335
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41346
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1206
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3537
Фото
Все фото
9
3
9
5
6
ОЦКК показал, как боевики обстреляли Золотое перед разведением
ОЦКК показал, как боевики обстреляли Золотое перед разведением
Показали ликвидированного на Донбассе террориста
Показали ликвидированного на Донбассе террориста
Более полутысячи активистов в Киеве протестуют против разведения сил
Более полутысячи активистов в Киеве протестуют против разведения сил
&quot;Сепар в сметане&quot; - военный рассказал об обертке для тушенки, которая вызвала истерику в России
"Сепар в сметане" - военный рассказал об обертке для тушенки, которая вызвала истерику в России
Едут скупают продукты, когда прогнозируют снег- украинка рассказала о менталитете американцев
Едут скупают продукты, когда прогнозируют снег- украинка рассказала о менталитете американцев
Видео
Все видео
Изменит представление о телефоне: Samsung анонсировала новинку
Изменит представление о телефоне: Samsung анонсировала новинку
Выбрали судью Конституционного суда
Выбрали судью Конституционного суда
Семья создает мультфильм собственноручно
Семья создает мультфильм собственноручно
Сторонники Русской церкви пытались забрать храм у ПЦУ
Сторонники Русской церкви пытались забрать храм у ПЦУ
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1350
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6066
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7740
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1935
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1053
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 900
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
среда, 30 октября 2019 11:05

Сотни аграриев митингуют под Верховной Радой

  Комментировать
Сотни аграриев митингуют под Верховной Радой
Аграрии против создания рынка земли. Фото: images.unian.net

Под Верховную Раду Украины вышли на протест члены Всеукраинского аграрного совета.

Они требуют не включать в повестку дня законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", пишет "Інтерфакс-Україна".

Несколько сотен человек на площади Конституции требуют от парламента и президента, чтобы депутаты не включали в повестку дня и не голосовали за закон, который предусматривает создание рынка земли в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рынок земли без иностранцев: пояснили, как будет работать реформа

После завершения протеста у здания парламента участники акции отправятся в Офис президента с требованием, чтобы тот вмешался в ситуацию. По мнению протестующих, создание рынка земли приведет к тому, что олигархи и крупные землевладельцы скупят ее, и это поставит под угрозу существование государства.

Это первая из трех акций против рынка земли, которые запланировали у здания парламента. Свои протесты также проведет Ассоциация животноводов Украины и Всеукраинское объединение "Свобода".

Кабинет министров Украины запустил сайт о проведении земельной реформы и внедрение рынка земель сельскохозяйственного назначения. На сайте размещены объяснения принципов введения рынка земли, согласованные в соответствии с согласованным профильным комитетом Рады законопроекта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сотни аграриев митингуют под Верховной Радой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
октября

Кремль получил помощь от США

Художник четыре года расписывал потолок храма

Самое читаемое
&quot;Не узнать&quot; - Каминская показала, как выглядела до пластики
"Не узнать" - Каминская показала, как выглядела до пластики
5
 Просмотров: 30954
Грибник нашел в лесу мертвую школьницу
Грибник нашел в лесу мертвую школьницу Просмотров: 19989
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции &quot;Оскара&quot;
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции "Оскара"
9
 1 Просмотров: 16255
Никитюк, Дорофеева и Ефросинина: как украинские селебритис выглядели до популярности
Никитюк, Дорофеева и Ефросинина: как украинские селебритис выглядели до популярности
11
 Просмотров: 13581
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии 11 Просмотров: 13096
Общество
В Канаде Голодомор признали геноцидом
В Канаде Голодомор признали геноцидом Просмотров: 117
ОЦКК показал, как боевики обстреляли Золотое перед разведением
ОЦКК показал, как боевики обстреляли Золотое перед разведением
9
 Просмотров: 747
HBO снимет сериал о том, что происходило за 300 лет до событий "Игры престолов"
HBO снимет сериал о том, что происходило за 300 лет до событий "Игры престолов" Просмотров: 243
Где праздновать Хэллоуин в Киеве
Где праздновать Хэллоуин в Киеве Просмотров: 90
Изменит представление о телефоне: Samsung анонсировала новинку
Изменит представление о телефоне: Samsung анонсировала новинку
 Просмотров: 864
Больше всего комментируют
11
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
7
"Общество нам не простит" - Зеленский обратился к антикоррупционерам
4
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
4
Главная освитянка Киева вспомнила "Слуге народа" о $4 тысячах для учителей
3
Лучше "турборежим", чем топтаться на месте - Зеленский
Голосов: 46676
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua