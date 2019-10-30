Сотни аграриев митингуют под Верховной Радой

Аграрии против создания рынка земли. Фото: images.unian.net

Под Верховную Раду Украины вышли на протест члены Всеукраинского аграрного совета.

Они требуют не включать в повестку дня законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", пишет "Інтерфакс-Україна".

Несколько сотен человек на площади Конституции требуют от парламента и президента, чтобы депутаты не включали в повестку дня и не голосовали за закон, который предусматривает создание рынка земли в Украине.

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После завершения протеста у здания парламента участники акции отправятся в Офис президента с требованием, чтобы тот вмешался в ситуацию. По мнению протестующих, создание рынка земли приведет к тому, что олигархи и крупные землевладельцы скупят ее, и это поставит под угрозу существование государства.

Это первая из трех акций против рынка земли, которые запланировали у здания парламента. Свои протесты также проведет Ассоциация животноводов Украины и Всеукраинское объединение "Свобода".

Кабинет министров Украины запустил сайт о проведении земельной реформы и внедрение рынка земель сельскохозяйственного назначения. На сайте размещены объяснения принципов введения рынка земли, согласованные в соответствии с согласованным профильным комитетом Рады законопроекта.