В Украине запустили сайт о земельной реформе. Фото: Главком

Кабинет министров Украины запустил сайт о проведении земельной реформы и внедрение рынка земель сельскохозяйственного назначения.

"Сайт информирует о составные земельной реформы, предоставляет разъяснения для землевладельцев, арендаторов и потенциальных покупателей земельных участков сельскохозяйственного назначения, приводит интересную статистику и содержит полезные ссылки", - сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

На сайте размещены объяснения принципов введения рынка земли, согласованные в соответствии с согласованным профильным комитетом Рады законопроекта.

В законопроекте содержится требование о временном запрете на продажу земли сельскохозяйственного назначения компаниям, принадлежащим иностранцам, до 2024-го, то есть 4 года после введения рынка земли.

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Трое народных депутатов из одиннадцати, которые фигурируют в деле о возможном получении взятки $30 тыс., хотят дать показания. "За эти сутки (после открытия производства) ко мне на прием записались несколько человек, которые выразили желание дать объяснения по этому делу. Это нардепы. Трое. Монобольшинства. Первой обратилась член фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк", - говорит глава САП Артем Холодницкий. - Фамилии двух других нардепов он не назвал, сославшись на тайну следствия.