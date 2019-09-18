Содержание "нормандских переговоров" определено. Самое интересное в журнале "Країна"

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Путина, речи лидера США Дональда Трампа, нейтральная позиция канцлера Германии Ангелы Меркель говорят о том, что содержание "нормандских переговоров" определено. Теперь будет три на одного. Наш президент окажется в меньшинстве, - говорит "Країні" политик и дипломат Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ, 53 года.

- Мир движется к глобальному конфликту. Если Владимир Зеленский хочет быстрого мира, должен быстро готовиться к войне. Эти вещи веками исповедовали государственные мужи. Если наш президент хочет их оспорить, может превратиться в "смешного человека". Хорошо иметь желание и проговаривать их врагу, но мы должны защищать всю Центральную Европу от агрессии России. Это - наша судьба.

- Мы не должны принимать никаких условий Кремля. В 2014-м он сделал глобальный поворот во внутренней и внешней политике. Выбрал агрессию во всех смыслах. Рядом с нами - враг. Надо избавиться от иллюзий, что можно установить какие-то паритетные отношения. Кремль этого не хочет. На повестке дня в Москве один вопрос - уничтожение нас как государства.

Союзником на Донбассе для нас могут быть только украинцы, которые там живут. Это - тот потенциал, к которому стоит апеллировать. Ресурс, который можем использовать.

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