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вторник, 25 мая 2021 03:44

Собаки могут определить Covid-19 с точностью до 94% - ученые

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Собаки могут определить Covid-19 с точностью до 94% - ученые
Собаки могут помочь определить коронавирус. Фото: Сегодня

Исследователи научили собак находить инфицированных коронавирусом.

Люди, которые болеют Covid-19, имеют отличительный запах, который обученные собаки могут определять с высокой точностью, пишет The Guardian.

Животные правильно идентифицируют 94 из сотни инфицированных людей. Собаки могут находить Covid-19 даже на одежде, которую носили больные.

Cобаки безошибочно определяли людей с бессимптомными случаями.

Лучше всего выявлению коронавируса обучаются спаниели, ретриверы и лабрадоры. Эти породы любят что-нибудь искать и им нравится работать в общественных местах, отмечают исследователи.

Обучение собаки занимает от восьми до десяти недель. Для исследования ученые использовали пожертвованные пациентами с положительным ковид-тестом элементы одежды. За правильное определение запаха больных людей собак поощряли каким-либо лакомством.

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Пандемия коронавируса помогла предотвратить более 32 тыс. преждевременных смертей от загрязненного воздуха в мире. Так произошло из-за уменьшения количества транспорта на дорогах.

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25
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