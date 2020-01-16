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четверг, 16 января 2020 09:43

Сняли видео, как Юзик грубо нарушил ПДД

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Сняли видео, как Юзик грубо нарушил ПДД
Юрий Корявченков. Фото: fakty.ua

Народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Корявченкова со сценическим псевдонимом Юзик поймали на нарушении Правил дорожного движения.

Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram исключенный из "Слуги народа" нардеп Антон Поляков.

"Слугам" народа все можно. Особенно Юзику. Сплошная так сплошная! Наверное, летел спасать своего премьера", – написал Поляков.

За видео он поблагодарил "журналистов Шария".

Автор ролика снял машину депутата. Он подошел к авто, обратился к политику по имени и попросил комментарий. Можно увидеть, что человек за рулем очень похож на Корявченкова.

Не реагируя на слова журналиста, Юзик вырулил на проезжую часть и уехал. При этом дважды грубо нарушил Правила дорожного движения. Создал аварийную ситуацию, заставив водителя другого автомобиля резко тормозить, и пересек сплошную линию.

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Нарушение Юрием Корявченковым Правил ДД уже фиксировали на видео журналисты. Так неправильно припаркованный им внедорожник заблокировал проезд для автомобиля спасателей, принимавших участие в тушении трагического пожара в Одессе 10 декабря.

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