Шмыгаль рассказал, как идет вакцинация. Фото: Reuters

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется увеличить количество вакцинаций в мае.

"В целом количество уже поставленных в Украину вакцин составляет более 1,6 млн доз. Как и было обещано, кампания по вакцинации ускоряется. На этой неделе нам удалось выйти на более чем 70 тыс. прививок в день. В мае мы ожидаем больше поставок, и соответственно - увеличение суточного количества вакцинированных", - написал он в Facebook.

Он напомнил, что недавно Украина получила 500 тыс. доз вакцины CoronaVac.

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Их распределят прежде всего среди маломобильных групп населения, социальных работников и педагогов, участвующих в организации и проведении ВНО.

2661 человек вакцинировался против коронавируса в сутки 1 мая в Украине. В пяти регионах за вчера не сделали ни одной прививки. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.