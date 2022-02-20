"Слава Украине! Путин - ху*ло" – Одесса вышла на Марш единства

В Одессе начался многотысячный Марш единства.
Люди шли по Дерибасовской улице к памятнику Дюку на Приморском бульваре. Одесситы держали государственные флаги, сообщает "Суспільне".
Общественность произносила: "Одесса – это Украина", "Свободу Украине".
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"Путин - х*йло", - восклицали одесситы, держали плакаты "Единая Украина", "STOP TerroRussia", "Горжусь армией! Люблю Украину!".
Люди вышли продемонстрировать свою сплоченность и готовность защищать город и страну от любых угроз, пишет "Думская".
Одесситы вышли на акцию семьями, много молодежи.
Также держали грузинские, белорусские бело-красно-белые флаги. "Кому лука батько, тому ху*ло дядько", - написали на плакате.
"Украина сейчас находится под угрозой полномасштабного вторжения россии. Более 150 тысяч оккупантов ожидают приказа от нелепого о наступлении. Одесса, в случае очередной агрессии, первая будет встречать врага.
В такие не простые для нашей страны времена МЫ должны показать всему миру, что едины, как никогда. Украинцы готовы объединяться и защищать свою землю", – отметил блогер Сергей Стерненко.
Он призвал всех присоединиться к шествию за единую Украину.
19 февраля во Львове прошел Марш за единство Украины. К нему присоединились тысячи людей, чтобы продемонстрировать готовность украинцев сопротивляться российской агрессии.
Люди несли гигантский флаг Украины и транспорант с надписью "Украинцы будут сопротивляться. Присутствующие скандировали "Украина превыше всего!", "Россия оккупант, Путин террорист!", "Одна, единственная, Соборная Украина!", "Путин х*йло!".
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