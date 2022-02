"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину

Сегодня в Киеве прошел Марш единства за Украину. Несколько тысяч человек прошлись от парка им. Тараса Шевченко к аллее Героев Небесной Сотни. Акцией продемонстрировали единство украинцев перед вероятной полномасштабной агрессией со стороны России, заявили участники шествия.

Люди во время марша скандировали лозунги: "Слава Украине – Героям слава!", "Украина - превыше всего!", "Путин – х**ло!". В руках несли украинские флаги и баннеры – "Долой из Крыма и Донбасса, российские окупанты!", "Мордор упадет и Украина начнет дышать свободно", "Водки нет. Идите домой", "Донецк – это Украина". Были плакаты и на английском языке: Say no to Putin, Ukrainians will resist – переводятся как "Скажи нет Путину" и "Украинцы будут сопротивляться".

Пока шел марш, автомобильное движение по центру Киева было перекрыто.

Корреспонденты Gazeta.ua побывали на марше и расспросили его участников - почему они решили присоединиться к акции и верят ли в масштабную агрессию России в ближайшие дни?

УКРАИНА ОСТАНОВИТ ПУТИНА

В 13:45 в парк им. Тараса Шевченко начинает сходиться толпа. Из колонок установленных на импровизированной сцене играет песня группы Riffmaster "Тихо прийшов, тихо пішов". Ее написал и исполнил солист коллектива Андрей Антоненко.

Часть людей кутаются в украинские флаги. Большинство – в хорошем настроении.

- Мы не могли сюда не прийти, - хриплым голосом говорит Стефания Томин и убирает с глаз кудрявые волосы. - Это то, что сейчас можем сделать - показать, что мы есть и нас много. У меня ребенок. И хочется, чтобы он жил в свободной Украине и мог говорить на украинском языке, и ничего не бояться.

Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

Вместе с мужем Стефания участвовала в Оранжевой революции и Революции Достоинства. Вряд ли такие акции повлияют на Путина, признается.

– Вряд ли такие акции повлияют лично на Путина. Но это наше заявление миру. Мы показываем, что украинцы выступают против того, что делает Россия. Нас голыми руками не возьмешь, - продолжает женщина. – Еще этим маршем мы показываем западным партнерам, что они не зря бьются за нас на политическом фронте.

Нас голыми руками не возьмешь

В 14:44 несколько тысяч человек организованной колонной выстраиваются на проезжей части – сразу за автомобилем с громкоговорителями. Из них льются украинские патриотические песни. Но через минуту все стихает и вся толпа в унисон поет гимн Украины.

- Слава Украине – Героям слава! – скандируют люди после исполнения гимна и медленным шагом двигаются вперед.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Главной целью акции организаторы называют привлечение дополнительного внимания мира к Украине и агрессии России

- Путин должен понять, что Украина просто так не сдастся. Мы уже не страна 2014 года. Есть большой опыт, - в коричневом картузе и черной куртке среди людей идет лидер молодежного движения "Гонор" Сергей Филимонов. – Такие марши будут пугать этого диктатора. Никто не может знать, что у Путина в голове, но мы видим его торги по Северному потоку, по НАТО. Надеяться на здравый смысл этого старика не приходится. Должны объединяться и быть готовыми. Однако их амбиции захватить Киев нереальны. Мы их остановим – где-нибудь под Черниговом, или в Херсоне.

СОЖЖЕМ МОСКВУ

Толпа ускоряет движение, подходя к ул. Крещатик. Люди живо заводят песню о главе РФ Владимире Путине – "Путин – х**ло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла".

В голове колонны с людьми фотографируется общественный активист и блогер Сергей Стерненко.

Война ведется и в информационной плоскости

– Сегодня война ведется и в информационной плоскости, – говорит Сергей. - Оккупанты любят рассказывать, что украинский народ якобы не хочет бороться против России и, мол, только россиян и ждем. На самом же деле мы готовы их встретить. Если придут на нашу землю, то им точно никто не будет радоваться.

Информация о вторжении РФ в Украину в ближайшие дни может являться элементом противодействия российской агрессии, уверен активист.

- Разоблачение ее планов и намерений в сочетании с другими рычагами воздействия может дать какой-то эффект, - объясняет Стерненко.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Украина должна показать миру, что готова бороться за государство и не даст РФ ступить на украинские земли, говорят участники марша

- Если пойдут на Киев, то сожжем Москву н*хер!, - пожилой бородатый мужчина с большим флагом впереди колонны, обращается к другим участникам марша.

Толпа останавливается на площади Независимости. Люди кладут руки на сердца и снова заводят украинский гимн. Под громкое пение с пешеходного моста активисты разворачивают белый плакат с надписями - "Say NO to PUTIN", "UKRAINIANS WILL RESIST". Зажигают файеры.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО На Майдане с пешеходного моста спустили большой плакат – как знак протеста против российской агрессии и нескоримости украинского народа перед захватчиком

РОССИЮ РАЗБЕРУТ ПО КУСКАМ

Около 15:40 толпа сворачивает плакаты и стяги, люди рассеиваются по площади. На аллее Героев Небесной Сотни два мужчины стоят с маленьким мальчиком.

- У нас есть союзники, а у москалей остался только Китай, - говорит Евгений, одетый в камуфляжную форму с нашивкой "Вооруженные силы Украины". Фамилию не называет. - Россия сама распадется. Путин хочет, чтобы мы приняли ОРДЛО в свои ряды и чтобы сепары и чеченцы ходили между нами. Я видел это на войне и не хочу этого в Киеве.

Украинцы готовы дать отпор захватчику и покупают оружие, уверяет военный.

- Моя семья сразу пойдет по направлению к противнику, - продолжает Евгений. – Я ходил в школы и объяснял, что у нас идет с москалями война. Пока им по зубам не дадим - они не отступят. Если бы мы сложили лапки, то были бы уже "Федеративной Республикой Украиной". Если их разобьем, то Россию разберут по кускам: немного Китай, мы себе что-нибудь возьмем. Например, наши исторические области.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО На Майдане Незалежности участники акции исполнили национальный гимн "Ще не вмерла України"

– Можете у сына моего спросить, что он думает по поводу войны, – присоединяется к разговору второй мужчина в куртке цвета хаки.

10-летний Мирослав говорит уверенно и убедительно.

Мы не дадим врагу здесь ходить!

– Я знаю, что если сюда Путин придет, то он не победит. Потому что мы дадим ему очень хороший отпор. Он это запомнит раз и навсегда, – высоко поднимает голову парень. – После такого он больше к нам не сунется и будет бояться. Мы не дадим врагу здесь ходить! Не отдадим свой язык.

– Я сам родом из Луганской области, – добавляет отец Мирослава. – В 2013 приехал на Майдан и больше не смог вернуться. Меня не взяли на фронт, потому что сам воспитываю сына. В военкомате сказали: "Спасибо за позицию. Но воспитывайте казака – вот ваша задача!".

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО "Донецк – это Украина", "Крым – это Украина", - кричали люди в колонне

Родственников у мужчины не осталось. Если начнутся полномасштабные боевые действия, то не знаю, с кем оставить малыша, признается отец.

– Мы все знаем, чем закончится поражение в Украине для России. В истории можно проследить, что в империях после такого начинаются потрясения. Им недолго осталось, – добавляет напоследок мужчина.