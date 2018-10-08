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понедельник, 08 октября 2018 22:28

Сколько терактов предотвратила СБУ

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Сколько терактов предотвратила СБУ
СБУ предотвратила 27 терактов со стороны РФ. Фото: Укринформ

За два последних года Службе безопасности Украины удалось предотвратить 27 террористических атак со стороны России.

Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак в рамках форума Ukrainian week in London.

"В течение 2016-2018 годов СБУ предупредила в стране 27 террористических актов, организованных спецслужбами РФ. Сообщено о подозрении 154 гражданам России", - сказал он.

В суд направили обвинительные акты по 60 и уже осуждены 22 граждан РФ.

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"Вы помните ту доказательную базу, которую в результате огромной работы собрала группа по документированию или раскрытию преступлений, связанных со збитым малайзийским "Боингом"? Наши офицеры тоже входят в эту группу, и нам было очень приятно, когда генпрокурор Голландии сказал, что 60-80% доказательной базы собрано именно СБУ", - отметил Грицак.

Кроме покушения на журналиста Аркадия Бабченко, российские спецслужбы готовили массовые теракты с применением тяжелого вооружения по всей Украине. А также убийства оппозиционеров в других странах. Подготовкой в ​​Украине занимался Борис Герман. Он был завербован российскими спецслужбами.

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