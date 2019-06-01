Сколько и где можно подзаработать в летний сезон

Спасатель на столичном пляже получает до 15 тыс, а официант в Польше - 2 тыс. грн в день: Фото: Etcetera Media

Летом можно хорошо подзаработать на сезонных работах в Украине.

Спасатели киевского пляжа "Венеция" получают от 7 до 15 тыс. грн пишет ТСН.

Чтобы устроиться необходимо сдать нормативы по плаванию 50 м надо проплыть за 8 сек, а 250 - за 8 мин.

Сборщики сезонных ягод и фруктов получают 70 грн за 10 кг клубники, но могут ее есть.

Аниматор в центре города получит от 5 грн чаевых за селфи.

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В Одессе официанты зарабатывают - от 200 до 300 грн в день. В соседней Польше можно получить от 2 тыс грн в день.

Когда на дворе высокая температура - повышается уровень производительности у женщин, а когда низкая - у мужчин.