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суббота, 01 июня 2019 05:28

Рассказали, чем полезна жара

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Рассказали, чем полезна жара
Во время жары у женщин наблюдается увеличение производительности труда

Когда на дворе высокая температура - повышается уровень производительности у женщин, а когда низкая - у мужчин.

В Университете Южной Калифорнии эксперты провели исследование, в котором приняли участие 542 студента, где меньшую часть составляли женщины

При различной температуре воздуха участники проходили тесты на разнообразные способности.

Температура воздуха изменялась с 16 до 32 градусов Цельсия.

Женщины лучше справлялись с поставленными задачами при высокой температуре, а мужчины - при низкой, рассказывает 24tv.ua.

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Когда температура поднималась - мужчины лучше выполняли логические упражнения.

После исследования рекомендуют на рабочем месте поддерживать температуру около 24 ° C. При ней мужская производительность падает не очень низко, а женская поднимается достаточно высоко.

Если не можете бороться с жарой - пейте чай, кисломолочные продукты, молоко, квас, отказаться от пива и лимонада.

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