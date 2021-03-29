Синоптики обновили прогноз до конца марта

Температура сегодня на западе +5...-2°С. Фото: pixabay.com

В понедельник, 29 марта, в западных, а ночью и в восточных областях будет сухо.

На остальной территории прогнозируют дожди, ночью с мокрым снегом, сообщил Укргидрометцентр. На Правобережье местами порывы ветра.

30 марта на востоке, северо-востоке и юге Украины в западных и северных областях ожидаются небольшие осадки.

Температура сегодня на западе +5...-2°С. Днем прогнозируют +6...13°С. 30 марта ночью на востоке страны до -5°С, но уже 2 апреля в западных областях ночью потеплеет до +3...8°С, днем до +13...18°С.

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Синоптики и климатологи прогнозируют жаркую и засушливую погоду на лето в Украине. Жара будет держаться вплоть до октября.