Какая погода будет на Пасху

Не стоит ждать тепла в последний месяц весны. Фото: pixabay.com

На Пасху, 2 мая, в Украине будет холодно.

Традиционной майской жары в этом году не будет, сообщил народный синоптик Леонид Горбань, передает "Апостроф". А потому не стоит ждать тепла в последний месяц весны.

"Пасха выпадает на 2 мая. Солнце посылает на землю 94 волны. Не бывает 93 или 95. Это свои законы. Соответственно, расчет волн идет от Пасхи, какого бы числа он ни был. После Пасхи идет 5-я волна, 17-а волна, 33-я волна – это волны похолодания. Значит, май будет прохладным и такой жары, которая обычно бывает в мае, уже не будет", – сказал синоптик.

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В конце марта погода в Украине начнет меняться в сторону потепления. С 26 марта столбики термометров постепенно пойдут вверх.