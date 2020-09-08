Синоптики обещают похолодание и дожди

Местами в Украине пройдут дожди. Фото: Pixabay

8 сентября в Украине температура будет до +31°С.

Местами пройдут дожди, сообщает УНИАН.

В Киеве сегодня будет идти дождь, температура воздуха ночью – +13°С, днем ​​– +22°С. В Чернигове также ожидаются осадки, температура воздуха ночью – +13°С, днем – +​​21°С.

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Во Львове во вторник без осадков, ночью – +9°С, днем ​​– +19°С. В Луцке ночью – +12°С, днем ​​– +19°С, переменная облачность. В Ровно во вторник без осадков, ночью – +12°С, днем ​​– +19°С. В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью – +9°С, днем ​​– +20°С. В Хмельницком сегодня ночью – +11°С, днем – +20°С, облачно с прояснениями. В Ивано-Франковске сегодня без осадков, ночью – +11°С, днем – +​​22°С. В Черновцах во вторник без осадков, ночью – +10°С, днем ​​– +20°С. В Виннице сегодня солнечно, температура воздуха – +10...21°С.

В Житомире во вторник без осадков, температура ночью – +12°С, днем – ​​+20°С. В Черкассах ночью – +10°С, днем – ​​+23°С, пройдет дождь. В Кропивницком сегодня солнечно, температура ночью – +10°С, днем – ​​+22°С. В Полтаве сегодня пройдет дождь, температура воздуха – +12...21°С. Одесситам сегодня обещают солнечную погоду, температура ночью – +14°С, днем – ​​+27°С. В Херсоне во вторник ночью – +11°С, днем ​​– +29°С, пройдет дождь. В Николаеве сегодня без осадков, ночью – +12°С, днем – ​​+ 26°С. В Запорожье переменная облачность, температура ночью – +13°С, днем ​​– +31°С.

В Сумах сегодня пройдет дождь, температура воздуха – +12...20°С. В Харькове без осадков, температура ночью – +12°С , днем – +29°С. В Днепре сегодня без осадков, температура ночью – +12°С, днем – ​​+29°С. В Симферополе во вторник пройдет дождь, +13...27°С. В Краматорске сегодня солнечно, температура ночью – +9°С, днем ​​– +31°С. В Северодонецке без осадков, температура ночью – +11°С, днем ​​– +31°С.

По народному прогнозу, 8 сентября - Адриана и Наталии, мучеников. Адриан толокно месит, Наталья блины печет. Утро в этот день холодное - к ранней и холодной зиме. В этот день нужно собирать рябину и калину. Хороший урожай рябины - к морозу.

Бабье лето придет в Украину дважды, первая его волна накроет страну уже в сентябре. До двадцатых чисел первый месяц осени будет очень теплым, а то и жарким. Третья декада сентября начнется с похолодания и кратковременных дождей, но конец месяца также порадует теплом, говорит народный синоптик Владимир Деркач.