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вторник, 08 сентября 2020 09:18

В этом году бабье лето придет в Украину дважды

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В этом году бабье лето придет в Украину дважды
Начало октября будет теплым. Но уже после 5-го числа погода начнет портиться. Фото: pixabay.com

"Бабье лето" придет в Украину дважды, первая его волна накроет страну уже в сентябре. К двадцатым числам первый месяц осени будет очень теплым, а то и жарким.

Третья декада сентября начнется с похолодания и кратковременных дождей, но конец месяца также порадует теплом, говорит народный синоптик Владимир Деркач, передает "Полесье".

Начало октября будет теплым. Но уже после 5-го числа погода начнет портиться. Похолодание продлится недолго, а потепление захватит начало второй декады.

Будет прохладно и с дождями, но не очень сильными. Под конец декады на несколько дней снова потеплеет. Последняя неделя октября будет прохладной, по ночам возможно сильное понижение температуры и даже первые заморозки.

Ноябрь начнется с дождей, но в середине первой декады месяца в Украину придет второе "бабье лето". Тепло продлится до начала второй декады. В середине месяца погода испортится, пойдут дожди с переходом в снег, но снижение температуры продлится всего 2-3 дня. В третьей декаде ноября температура хотя и снизится, но не критично - минусовая будет наблюдаться по ночам и изредка днем. Зима наступит с незначительным похолоданием, но порадует и нетипичным для этого периода теплом.

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К середине этой недели в Украине установится сухая и теплая погода. Температура воздуха в четверг днем повысится на 3-5°С. В последующие двое суток, 9-10 сентября - без осадков; температура ночью существенно не изменится, днем 9 сентября +18...23°С, в южных областях до + 27°С.

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Дата
08
сентября

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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