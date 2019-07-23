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вторник, 23 июля 2019 19:51

Симоненко и Компартия подали иск против Минюста

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Симоненко и Компартия подали иск против Минюста
Симоненко и Компартия требуют в суде отменить приказ Министерства юстиции об осуждении коммунистического режима. Фото: Prm

В Окружной админсуд Киева поступил иск Петра Симоненко и запрещенной Коммунистической партии об отмене приказа Министерства юстиции об осуждении коммунистического режима в Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте Окружного административного суда Киева.

"Истцы просят суд отменить полностью приказ Минюста от 23 июля 2015 года, которым было утверждено Правовое заключение Комиссии по вопросам соблюдения ЗУ "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрета пропаганды их символики" о несоответствии деятельности , наименования и символики Коммунистической партии Украины требованиям вышеуказанного закона ", - говорится в сообщении.

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Сейчас судом исследуются материалы иска и решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Пакет законов об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов приняла Верховная Рада 9 апреля 2015. Документы запрещали советскую символику, осуждали режимы, открывали архивы советских спецслужб и признали борцами за независимость Украины Украинскую повстанческую армию.

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