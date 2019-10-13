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воскресенье, 13 октября 2019 10:22

Сегодня погода не даст посидеть на диване

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Сегодня погода не даст посидеть на диване

13 октября погоду Украины будет определять поле высокого атмосферного давления, что означает сухую малооблачную погоду.

Температура воздуха достигнет +18+23 градуса, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Воскресенье в Украине будет прекрасным. Солнце и тепло. Антициклон Lisbeth с центром над Черным морем сделает во всех областях Украины малооблачную солнечную погоду и прикрутит юго-западный ветер до умеренного и даже слабого. Воскресенье, 13 октября, выгонять всех диванных любителей на улицу. Да и мало кто будет опираться-ведь будет солнечно и тепло", - пишет Наталья Диденко.

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На Покров будет также ясно и тепло, +20+22 градуса.

"Наслаждайтесь красивой погодой, сходите в Ботсад, только не затаптывайте хризантемы во время селфи, доработайте лестницы и крышу, почистите перед зимой балкон, не бойтесь выбросить любимые баночки из-под сметаны, пакеты из подарков и "вот же еще понадобится" и дайте глазам отдохнуть созерцанием желтых деревьев, сиреневого мороза и рыжих белок", - советует Наталья.

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Дата
13
октября

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