Сегодня назовут счастливчиков среди абитуриентов

1 августа украинским абитуриентам сообщат, кто попал на государственную форму обучения. Фото: открытые источники

Сегодня, 1 августа, Министерство образования и науки опубликует список абитуриентов, которые получили рекомендацию на бюджетные места в вузах.

Сообщение о зачислении на бюджет разместят в электронных кабинетах.

Речь идет о тех, кто вступил после школы на бакалавра, а также магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления.

У тех абитуриентов, которые будут рекомендованы на бюджет, в электронном кабинете напротив одного из заявлений появится статус "Рекомендовано к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)".

"Таким поступающим надо будет выполнить требования к зачислению до 18:00 6 августа, в частности, подать оригиналы документов. С их перечнем, а также другими условиями можно ознакомиться на сайтах вузов или обратившись в приемные комиссии", - говорится в сообщении.

После выполнения требований статус электронного заявления должен измениться на "Включен к приказу".

В вузе издается приказ о зачислении.

"Если же абитуриент не выполнит требования, то его рекомендация аннулируется, а статус электронного заявления меняется на "Исключено из списка рекомендованных (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)", - пояснили в министерстве.

У тех, кто не получит 1 августа рекомендацию на бюджет, напротив всех заявлений останется статус "Допущено к конкурсу". Такие абитуриенты автоматически участвуют в конкурсе на контракт.

Кроме того, после зачисления на бюджет (7 августа) будет происходить предоставление рекомендации к зачислению на контракт.

После 7 августа также состоится перевод на вакантные места государственного, регионального заказа и на места за счет целевых льготных государственных кредитов.

"Он должен пройти до 18 августа", - отмечают в ведомстве.

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