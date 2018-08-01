Сегодня назовут счастливчиков среди абитуриентов

Сегодня, 1 августа, Министерство образования и науки опубликует список абитуриентов, которые получили рекомендацию на бюджетные места в вузах.
Сообщение о зачислении на бюджет разместят в электронных кабинетах.
Речь идет о тех, кто вступил после школы на бакалавра, а также магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления.
У тех абитуриентов, которые будут рекомендованы на бюджет, в электронном кабинете напротив одного из заявлений появится статус "Рекомендовано к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)".
"Таким поступающим надо будет выполнить требования к зачислению до 18:00 6 августа, в частности, подать оригиналы документов. С их перечнем, а также другими условиями можно ознакомиться на сайтах вузов или обратившись в приемные комиссии", - говорится в сообщении.
После выполнения требований статус электронного заявления должен измениться на "Включен к приказу".
В вузе издается приказ о зачислении.
"Если же абитуриент не выполнит требования, то его рекомендация аннулируется, а статус электронного заявления меняется на "Исключено из списка рекомендованных (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)", - пояснили в министерстве.
У тех, кто не получит 1 августа рекомендацию на бюджет, напротив всех заявлений останется статус "Допущено к конкурсу". Такие абитуриенты автоматически участвуют в конкурсе на контракт.
Кроме того, после зачисления на бюджет (7 августа) будет происходить предоставление рекомендации к зачислению на контракт.
После 7 августа также состоится перевод на вакантные места государственного, регионального заказа и на места за счет целевых льготных государственных кредитов.
"Он должен пройти до 18 августа", - отмечают в ведомстве.
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