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воскресенье, 11 апреля 2021 06:30

Сегодня ходят в баню и просят здоровья - народные приметы 11 апреля

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Сегодня ходят в баню и просят здоровья - народные приметы 11 апреля
Сегодня украинцы отмечают Берещення. Фото: pixabay.com

11 апреля по народному календарю украинцы отмечают Берещення. Сегодня собирают березовый сок, который сможет вылечить от болезней, избавить от слабости. А беременные просят у берез легких родов, счастья и здоровья для будущего малыша. Также принято париться в бане с березовым веником. Ветви этого дерева очищают и обновляют кровь.

В этот день есть еще немало традиций, которых издавна придерживались наши предки. Gazeta.ua собрала для читателей главные обычаи Берещення.

Согласно народным поверьям, сегодня с самого утра и до позднего вечера может безобразничать домовой. В течение всего года он живет с хозяевами мирное и лишь 11 апреля не узнает их и капризничает. Чтоб успокоить домового украинцы его задабривали - оставляли подарки.

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Также сегодня не советуют молодоженам посещать родителей, потому что будет ссора. Если же встречу нельзя перенести на другой день, то лучше приходить вечером, когда день подходит к концу.

Приметы 11 апреля на погоду

Быстрые и высокие облака - к хорошей погоде

Утром облака сгрудились, словно огромные горы - ждите до вечера дождя

Солнце тучи садится - к дождю

Галки летают стаями - к дождю

Сороки строят гнезда низко на деревьях - к частым летним грозам, и наоборот

Сегодня, 11 апреля, у православных украинсцев завершается 4 неделя Великого поста. В церкви в этот день отмечают день святого Иоанна Лествичника. Потому нужно посетить воскресную церковную службу и помолиться. Также есть традиция после молитвы печь печенье в виде лесенок в память о святом.

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