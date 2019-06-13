СБУ является источником коррупции - Павел Кухта

Программный директор партии "Голос" Павел Кухта: Должны реформировать силовые структуры Фото: Тарас Подолян

СБУ необходимо лишить возможности расследовать экономические преступления.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал программный директор партии "Голос" Павел Кухта.

"Недавно новый руководитель СБУ сказал, что она будет бороться с коррупцией. Это - ошибка. Служба безопасности сама является источником коррупции. Если использовать СБУ для борьбы с ней, правоохранители начинают злоупотреблять своими полномочиями и прессовать бизнес. Надо забрать у СБУ расследования экономических преступлений. Новой команде надо провести реформу на таможне и в налоговой слубже, инициировать приватизацию. Это и будет началом деолигархизии ", - сказал он.

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"Должны реформировать силовые структуры. Они оказывают большое влияние на коррупционные процессы. Все эти реформы выписаны в программе МВФ. Они ломают большую коррупцию, которая является источником для существования олигархата. Также надо отбелить судебную систему. Наполнить суды честными людьми, которые будут придерживаться правосудия, а не обслуживать чьи-то интересы. Ведь суд - критический регулятор жизни общества. Он обеспечивает работу законов", - считает эксперт.

Полное интервью Павла Кухты читайте в следующем номере журнала "Країна".