Самый большой флаг Украины приспустили

Самый большой флаг Украины подняли на печерских холмах 22 августа 2020. Фото: УП

В Киеве приспустили самый большой флаг Украины.

"Порывы ветра дают чрезмерную нагрузку на верхушку флагштока. Поэтому, как и всегда в такую ​​погоду, наш самый большой флаг приспустили", - пояснил заместитель председателя горадминистрации Вячеслав Непоп.

Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

До завтрашнего вечера метеорологи прогнозируют порывы ветра до 45 км/ч. Вероятно, полотно поднимут на флагштоке уже после 18:00 8 марта.

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Самый большой флаг Украины подняли на печерских холмах 22 августа 2020. В церемонии приняли участие ветераны, представители дипломатического корпуса, спортсмены, бизнесмены, политики. Высота флагштока - около 90 м. А размеры полотнища - 16 на 24 м.