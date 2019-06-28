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пятница, 28 июня 2019 00:22

Саксофонист-виртуоз выступит под Офисом президента

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В День Конституции под Офисом президента в Киеве будет играть концерт саксофониста Владимира Спирина.

"Приходите завтра, 28 июня, к главному входу Офиса президента Украины за настоящим эстетическим наслажденим", - сообщил Офис президента в Твиттере.

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Выступление начнется в 19:00.

Украина 28 июня будет отмечать 23-ю годовщину со дня принятия Конституции.

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