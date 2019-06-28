Саксофонист-виртуоз выступит под Офисом президента

В День Конституции под Офисом президента в Киеве будет играть концерт саксофониста Владимира Спирина.

"Приходите завтра, 28 июня, к главному входу Офиса президента Украины за настоящим эстетическим наслажденим", - сообщил Офис президента в Твиттере.

Приходьте завтра, 28 червня, до головного входу Офісу Президента України по справжню естетичну насолоду. Цього святкового дня на запрошення команди Володимира Зеленського для вас гратиме всесвітньо відомий саксофоніст-віртуоз Володимир Спірін. Виступ розпочнеться о 19:00. pic.twitter.com/Jum0FbalQ7 — Офіс Президента (@APUkraine) 27 червня 2019 р.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как Украина будет праздновать День Конституции

Выступление начнется в 19:00.

Украина 28 июня будет отмечать 23-ю годовщину со дня принятия Конституции.