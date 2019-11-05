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среда, 06 ноября 2019 00:05

Рябошапка раскритиковал работу Горбатюка по делу Майдана

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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка неэффективным.

Генпрокурор в интервью изданию "Левый берег" рассказал, что лично в течение нескольких часов объяснял Горбатюку, "что такое аттестация, как и почему она происходит". Но "Горбатюк послушал и сделал по-своему".

"Почему так поступил? Очевидно, что Горбатюку выгоден конфликт. Горбатюк и конфликт – это синонимы. Мы не можем поставить знак равенства между Горбатюком и эффективностью, результатом работы, но "Горбатюк" равно "конфликт". Постоянное создание себе образа жертвы дает возможность защищаться от всех", – сказал Рябошапка.

Глава ГПУ отметил, что его утверждение основывается на статистике работы Управления специальных расследований ГПУ, которое возглавлял Горбатюк. "Из 14,5 тысяч томов дел, наработанных за 5,5 лет, 8 тысяч касаются событий на Майдане. А остальные – непонятно чего.Там – неизвестно что. То есть половину своего рабочего времени они занимались не тем, чем должны были", – добавил Рябошапка.

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19 октября Генпрокуратура не допустила к прохождению аттестации прокурора Алексея Донского и тогда еще руководителя Управления спецрасследований Сергея Горбатюка, которые занимались расследованиями дел Майдана. Донской пояснил, что он и Горбатюк написали заявления на прохождение аттестации не того образца, который предлагали подписать в ГПУ, а в произвольной форме. За это их не допустили к прохождению аттестации.

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