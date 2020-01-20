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понедельник, 20 января 2020 12:38

Россияне признают существование политзаключенных, но верят в личную свободу - опрос

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Более 60% россиян признают, что в России есть политзаключенные. При этом большинство из опрошенных уверены в своей личной свободе.

Результаты социологического опроса о политзаключенных, проведенного в декабре 2019 года, опубликовал Левада-центр.

На вопрос, есть ли, по мнению опрошенных, в России лица, осужденные за свои политические взгляды или за намерение участвовать в политической жизни, в декабре 2019 утвердительно ответили 63% респондентов. Это самый высокий показатель с 2004 года. Год назад так считали 50% россиян, а меньше всего в 2007 - 40%.

Автор: levada.ru
 

При этом на вопрос, чувствуют ли себя опрашиваемые свободными людьми, в декабре 2019 утвердительно ответили 68% россиян. Это на 1% меньше, чем в октябре 2014 года, когда этот показатель со средних 50% прыгнул до 69% и стал самым высоким со времен распада СССР. Так, в июне 1991 года свободными себя считали 43% россиян, в январе 1996 года еще меньше - всего 33%.

Автор: levada.ru
 

Опрос проведен 12-18 декабря 2019 по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения, 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше, в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

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Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Тверской суд Москвы приговорил активиста Константина Котова к 4 годам колонии общего режима. Ему приписали "неоднократное нарушение правил проведения митингов". Активисту инкриминировали участие в акциях в поддержку украинских политзаключенных.

Украинская правда
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