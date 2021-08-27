Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс

Иосиф Зисельс: "Я и мои единомышленники считаем, что российский проект "Бабий Яр" – часть гибридной войны России против Украины". Фото: Тарас Подолян

Российский проект "Бабий Яр" финансируют близкие к власти миллиардеры. Российская сторона стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал жертв Бабьего Яра.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал украинский правозащитник и диссидент Иосиф Зисельс.

"На самом деле нет двух конкурентных проектов мемориала "Бабий Яр", – говорит он. – Если бы было два украинских проекта, то государственная комиссия выбрала бы один из них или объединила их".

В 2014 году началась война с Россией. Информационную же агрессию она ведет давно. Стремится доказать миру, что Украина не является государством, украинцев как народа не существует. И все они – антисемиты, экстремисты и неонацисты, рассказывает правозащитник.

"На фоне этой гибридной войны в 2016 году появился российской проект Мемориал Холокоста "Бабий Яр", который инициировали три российских миллиардера – Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс (последний в 2014-м оформил украинское гражданство. В июне 2021-го Совет национальной безопасности и обороны ввел против него персональные санкции, он вышел из состава наблюдательного совета проекта. – Gazeta.ua). В России власть ставит их у разных "кранов", и они финансируют выгодные Кремлю дела. Я и мои единомышленники считаем, что российский проект "Бабий Яр" – часть гибридной войны России против Украины", – подчеркивает Зисельс.

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Но нельзя только сопротивляться враждебному проекту, надо искать конструктив, считает диссидент.

"Когда в 2018 году в комитете по правам человека Верховной Рады представили российский проект, я заявил, что вижу в нем угрозу национальной безопасности и имиджу Украины в мире. Я предложил компромиссный вариант – объединить эти два проекта, российский и украинский. Давайте, мол, совместим на паритетных началах, все наполовину: финансирование, научный и наблюдательный совет. Но украинская команда должна иметь право вето на все вопросы, касающиеся безопасности и имиджа страны", – рассказывает он.

И этот компромиссный вариант российская сторона даже не захотела рассматривать. "Они относятся к нам как оккупанты – не признают наших законов, международных соглашений, протестов гражданского общества. Цель Путина – опорочить Украину. Доказать, что она ни на что не способна. Мол, хотим построить музей и мемориал, а эти украинцы-антисемиты мешают. Хотя мы только выражаем мнение гражданского общества, действуем в рамках украинского законодательства, а они – вне его", – подчеркивает Зисельс.

Полное интервью с Иосифом Зисельсом читайте в журнале "Країна"

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение Фонду государственного имущества отдать в аренду частному проекту "Мемориал Холокоста "Бабий Яр", основанному русскими бизнесменами в 2016-м, реконструированное на государственные средства здание бывшей конторы Лукьяновского еврейского кладбища. Оно является частью украинского проекта комплексной мемориализации Бабьего Яра. Всего в реставрацию вложили более 30 млн грн. На 2021 выделили еще 60 млн грн, но пока эти средства остаются на государственном счету. Ассоциация еврейских организаций и общин Украины подала иск в Окружной административный суд города Киева на деятельность Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации. Среди требований иска – не допустить проведения строительных работ на Лукьяновском еврейском кладбище и Кирилловском православном кладбище, расположенным в пределах территории Бабьего Яра в Киеве. Ранее благотворительная организация "Международный мемориальный благотворительный фонд "Бабий Яр" подала иск в Окружной админсуд Киева с требованием запретить строительство синагоги в Бабьем Яру. Строительство ведет частный проект "Мемориал Холокоста "Бабий Яр".